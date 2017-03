Video: अब न्यूजीलैंड में हुआ भारतीय पर नस्ली हमला, हमलावर ने दी गालियां, भारत लौटने को कहा

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ‘रोड रेज’ के एक मामले में एक भारतीय नागरिक को नस्ली नफरत का निशाना बनाया गया और उसे अपने देश लौटने को कहा गया। नरिन्दरवीर सिंह ने कहा कि वह पिछले सप्ताहांत अपने वाहन के अंदर से फिल्म बना रहे थे तभी यह घटना हुई। सिंह ने फेसबुक पर अपने वीडियो में कहा, ‘मैंने उसे जगह दी…उस महिला ने घृणा जताते हुए इशारा किया, (एक सफेद होल्डेन की तरफ इशारा करते हुए) वह कार चला रहा था और अब मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है, मुझे अपमानित कर रहा है।’

जब सिंह ने कार चालक को बताया कि वह लाइव वीडियो अपलोड कर रहा है तो स्थिति बिगड़ गई और सिंह को गालियां दी गई और धमकाया गया। उसे अपने देश लौट जाने को कहा गया। न्यूजहब की एक रिपोर्ट के अनुसार बदतमीजी करने वाला शख्स टीशर्ट पहने था और सिंह के अनुसार अपनी गाड़ी सिंह की कार के बिल्कुल पीछे ले आया था। उसने पंजाबी लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी भी की। जैसे ही सिंह ने अपनी गाड़ी बढ़ाई बदतमीजी करने वाले ने अपने को बेपर्दा कर दिया। सिंह ने कहा, ‘मैं हतप्रभ रह गया और जब वह :चला: गया, मैं बुरी तरह हिल गया था।’ सिंह ने कहा, ‘मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। यह मेरे दिल में चुभ गया…मेरे दिमाग में जो पहली चीज आई वह यह थी कि वह किसी हथियार से मुझे चोट पहुंचा सकता है।’ सिंह जब वहां से हट गये, उसे लगा कि अब सारी चीज खत्म हो गया है। लेकिन जब उसने अपनी कार नजदीक की एक गली में पार्क की, सफेद होल्डन वहां नमुदार हुई। एक बार फिर नस्ली गाली गलौच का सिलसिला शुरू हो गया।

First Published on March 7, 2017 6:02 am