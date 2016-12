पॉप सुपरस्‍टार जॉर्ज माइकल का उनके घर पर निधन हो गया। उन्‍होंने अपने घर पर ही आखिरी सांस ली। 53 साल के माइकल हाफ ऑफ व्‍हेम से मशहूर हुए थे और उन्‍होंने क्‍लब ट्रोपिकाना व लास्‍ट क्रिसमस जैसे हिट नंबर भी दिए थे। उन्‍होंने ज्‍यादातर सोलो गाने ही गाए। अगले साल उनके जीवन पर डॉक्‍यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी। 40 साल के कॅरियर में माइकल के 100 मिलियन से ज्‍यादा एलबम बिके। उनका आखिरी एलबम सिम्‍फोनिका साल 2014 में आया था।

जॉर्ज माइकल के पब्लिसिस्‍ट ने बताया, ”गहरे दुख के साथ हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे प्रिय बेटे, भाई और दोस्‍त जॉर्ज गुजर गए हैं। उनका परिवार ऐसे समय में निजता चाहता है। इस बारे में इस समय और ज्‍यादा नहीं कहा जा सकता।” माइकल के मैनेजर माइकल लिपमैन ने बताया कि हर्ट फेल्‍योर के कारण उनका निधन हुआ। जिस समय ऐसा हुआ उस समय वे शांति से अपने बिस्‍तर में सो रहे थे। हालांकि वे बीमार नहीं थे। माइकल के निधन पर कई हस्तियों ने शोक व्‍यक्त किया है।

माइकल का जन्‍म लंदन में हुआ था। उन्‍होंने अपने स्‍कूल के दोस्‍त रिजले के साथ पहला गाना गाया था। हालांकि साल 1986 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद से माइकल ने सोलो गाने ही गाए। हालांकि उन्‍होंने जॉन, अरथा फ्रें‍कलिन और क्‍वीन के साथ कॉलेबरेट भी किया। 1998 में उन्‍हें लॉस एंजिल्‍स में सार्वजनिक टॉयलेट से गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद उन्‍होंने माना था कि वे होमोसेक्‍सुअल हैं। साथ ही उन्‍होंने केनी गोस के साथ अपने रिलेशन को भी सार्वजनिक किया था। उसी साल उन्‍होंने अपनी गिरफ्तारी का मजाक उड़ाते हुए आउटसाइड नाम से गाना रिलीज किया था।

First Published on December 26, 2016 8:35 am