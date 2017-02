स्टेशन पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी पाकिस्तानी लड़की, पीछे से आ रही ट्रेन ने मारी टक्कर, हुई मौत

पाकिस्तान में एक लड़की की सेल्फी लेते समय मौत होने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की की मौत रेलवे स्टेशन पर हुई जहां वो सेल्फी ले रही थी और पीछे से आ रही ट्रेन पर उसका ध्यान नहीं गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लड़की पाकिस्तान पंजाब स्थित फरीदाबाद इलाके के खानेवाल स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जब ट्रेंन प्लैटफॉर्म पर पहुंची तो लड़की ने चलती हुई ट्रेन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन इस काम में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। पाकिस्तान की दुनिया न्यूज की खबर के मुताबिक चलती हुई ट्रेंन के साथ जैसे ही लड़की ने सेल्फी लेने की कोशिश की तो वह उससे टकरा गई। हादसे में लड़की बुरी तरह से घायल हो गई थी।

खबर के मुताबिक उसके दोनों पैर और हाथ टूट गए थे और उसके सिर पर भी गहरी चोट आई थी। घायल लड़की को मुस्तान स्थित निश्तर अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर उसने अपनी आखिरी सांस ली।वहीं पुलिस ने लड़की का मुबाइल बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सेल्फी लेते समय हो रहे हादसे दुनियाभर में बड़ी तादाद में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में भारत में भी तमिलनाडु में एक 21 साल के युवक की मृत्यु सेल्फी लेते समय ही हुई थी। 21 साल का युवक स्टेशन पर ही सेल्फी ले रहा था लेकिन तेज रफ्तार ट्रेन पर उसका ध्यान नहीं गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं सितंबर 2016 में भी तेलंगाना के वारंगल में सेल्फी लेने के चक्कर में पांच इंजीनियरिंग स्टूडेन्ट की मौत हो गई। सभी स्टूडेन्ट वारंगल के धर्मसागर जलाशय में तैराकी करने पहुंचे थे।

First Published on February 18, 2017 10:10 am