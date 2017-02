पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर आतंकवादी शिविरों पर हमले किए: रिपोर्ट

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर ‘‘हमले’’ किए हैं। ऐसा एक रिपोर्ट में सामने आया है। इन हमलों की रिपोर्ट्स पाकिस्तान सेना के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद आई हैं कि उसे सूफी दरगाह पर आतंकवादी हमले के रिश्ते सरहद पार के आतंकवादियों से मिले हैं। पाकिस्तान ने शुक्रवार को अफगान राजनयिकों को तलब किया था और उन्हें 76 आतंकवादियों की सूची सौंपी थी जिनके बारे में उसका कहना है कि वे पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं। यह कदम लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर शुक्रवार की रात के आत्मघाती हमले के बाद उठाया गया है जिसमें 88 लोगों की मौत हो गई।

आत्मघाती हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमले की साजिश अफगानिस्तान में आतंकवादी पनाहगाहों में रची गई है। यह टिप्पणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में नई तल्खी ला सकती है। जियो टीवी ने सैन्य सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अफगानिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर हमले कल रात में किए गए। लेकिन इस बाबत आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। अगर इन हमलों की पुष्टि हो गई तो यह अफगान सरजमीन में पाकिस्तानी सेना का इस तरह का पहला अभियान होगा।

जियो की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के खैबर और मोहमंद कबायली एजेंसियों के पार जमात-उल-अहरार के चार शिविरों पर हमले किए गए। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना के इन हमलों में अहरार के उप कमांडर समेत कई आतंकवादी मारे गए। रिपोर्ट में अफगान मीडिया के हवाले से बताया गया है कि अफगानिस्तान ने देश के पूर्वी हिस्से में हाल की गोलाबारी पर पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया है।

बाकी खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 8:17 am