इस मामले में विश्व में नंबर वन बनी मोदी सरकार, आसपास भी नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

अपने देश के नागरिकों को भरोसे में लेने के मामले में भारत सरकार विश्व में नबंर वन साबित हुई है। भारतीय नागरिकों ने विश्व में सबसे ज्यादा मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर भरोसा जताया है। हाल ही में प्रकाशित हुई इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ओर्गनाईजेशन ने अपनी रिपोर्ट मे कहां कि 73 फीसदी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भरोसा करते हैं। ये विश्व में सबसे अधिक है। जबकि दूसरे नंबर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो हैं जिनकी सरकार पर 62 फीसदी कनेडियन भरोसा करते हैं। वहीं तुर्की इसमें तीसरे पायदान पर है जहां 58 फीसदी लोग अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं। रूस और जर्मनी चौथे और पांचवे नंबर हैं। जहां जनता ने दोनों देशों की सरकार पर 58 और 55 फीसदी भरोसा जताया है। दूसरी तरफ इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आए। ट्रंप सरकार महज 30 फीसदी अमेरिकी नागरिकों का भरोसा हासिल करने में कामयाब हो सकी है। यूरोप के माइग्रेशन क्राइसिस, एक से ज्यादा चुनाव और बैंकों के बंद होने के चलते ग्रीस इस मामले में सबसे नीचे रहा। इस देश के केवल 13 फीसदी नागरिकों ने सरकार पर भरोसा जताया है।

वहीं हाल ही में एक भ्रष्टाचार और घोटाले के दौरान राष्ट्रपति पार्क गीन-हई के महाभियोग ने दक्षिण कोरियाई सरकार में लोगों के आत्मविश्वास को घटाकर 25 फीसदी पर ला दिया है। फोर्ब्स मैगजीन में छपे ओईसीडी के सर्वे के अनुसार गर्वमेंट एट ग्लांस 2017 नाम के सर्वे में ये भी बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में अलग-अलग देशों की सरकारों में जनता का भरोसा बदला रहा है। सर्वे में कुल 15 देशों को जगह दी गई है। जिसमें ग्रीस सबसे नीचे तो भारत चोटी पर बना हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि सभी आंकड़े साल 2016 के आधार पर हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 14, 2017 10:59 am