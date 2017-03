‘भारत चीन को एक-दूसरे की चिंताओं के लिए अधिक संवेदनशील होना चाहिए’

चीन की एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत और चीन के बीच संबंधों को ‘बेहद नजदीक’ करार देते हुए शनिवार (4 मार्च) को कहा कि दोनों देशों को अहम मुद्दों पर मतभेद दूर करने के लिए एक दूसरे की चिंताओं के प्रति ‘अधिक संवेदनशील’ होना चाहिए। चीन की संसद द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की प्रवक्ता फू यिंग ने भारत चीन संबंधों पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा,‘चीन-भारत संबंध काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।’ उन्होंने सोमवार (6 मार्च) से शुरू हो रहे एनपीसी के वार्षिक सत्र से पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा,‘हम काफी करीब हैं , हमारे नेता अक्सर मुलाकात करते हैं और हमने आतंकवाद निरोधक एंव अंतरराष्ट्रीय अपराध सहयोग तंत्र स्थापित किया है।’ उन्होंने कहा, ‘क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों की सोच काफी मिलती जुलती है।‘

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर को संरा आतंकवादी सूची में शामिल करने, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन पाकिस्तान अर्थिक गलियारा जैसे मामलों में भारत से मतभेद के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इन्हें हल कर रहे हैं। फू ने कहा कि भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर की सह अध्यक्षता में बीजिंग में आयोजित सामरिक वार्ता मुद्दों के समाधान के लिए व्यापक है। उन्होंने कहा,‘यकीनन कुछ मतभेद हैं, कुछ तो वर्षों से हैं। मैं चीन की चिंताओं को भी सुनती हूं। दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच इन्हें समग्रता में रखा गया है और योजनाएं बनाई गई हैं।’

प्रवक्ता ने कहा कि चीन और भारत दो विकासशील देश हैं। हमारे अपने-अपने विकास में हमारे समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं और चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए हमें एक दूसरे की चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। सिल्क रोड जिसे वन बेल्ट एंड वन रोड भी कहा जाता है के एक भाग सीपीईसी पर उन्होंने कहा कि यह विकास पर आधारित जोड़ने वाला कार्यक्रम है और इससे भारत को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने अपने पुराने अनुभव को साझा करने हुए बताया कि 1990 में विदेश मंत्रालय में करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने देखा कि उनके सहकर्मी ने गलती से भारत के साथ व्यापार 20 अरब डॉलर दर्ज कर दिया था जबकि उस वक्त यह मुश्किल से दो अरब डॉलर था।

उन्होंने कहा,‘उस वक्त मैंने सोचा था कि अपने जीवन में मैं यह होता कभी नहीं देख पाऊंगी’ लेकिन पिछले वर्ष द्विपक्षीय व्यापार 70 अरब डॉलर को पार कर गया। जयशंकर ने बीजिंग में 22 फरवरी को उन्नत सामरिक वार्ता की सह अध्यक्षता की, जिसमें एनएसजी और मसूद अजहर पर मतभेद सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर विचार किया गया। चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की अनुमित देने पर शुक्रवार (3 मार्च) को चिंता जताई थी।

सीमा विवाद पर चीनी नेता ने कहा तवांग देकर सीमा विवाद सुलझा लें; भारत ने कहा मुमकिन नहीं

