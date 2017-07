चीनी सरकारी अखबार ने दी भारत को नई धमकी- पूरे LAC पर भुगतना होगा बुरा अंजाम

चीनी मीडिया में जारी भारत विरोधी प्रोपगैंडा की कड़ी में वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि सीमा पर तनाव बढ़ा तो भारत को दोनों देशों के बीच समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर इसके लिए दुष्परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत के साथ डोकलाम में जारी सीमा विवाद के बीच चीन को अपने इमेज की भी चिंता सता रही है। चीन सरकार द्वारा नियंत्रित ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगर भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर कई जगहों पर तनाव बढ़ाएगा तो उसे इसके दुष्परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्लोबाल टाइम्स ने लिखा है, “अगर भारत कई जगहों पर संघर्ष को बढ़ाएगा तो उसे समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसे चीन से संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए।”

ताजा विवाद भूटान के इलाके में चीन द्वारा सड़क बनाने को लेकर शुरू हुआ है। भूटान के डोकलाम को चीन अपना डोंगलॉन्ग बताकर वहां भारी सैन्य वाहनों के आवागमन योग्य सड़क बनाना चाहता है। भूटान और भारत ने इसका विरोध किया। भारतीय सैनिकों ने मानव-दीवार बनाकर चीनी सैनिकों को सड़क निर्माण से रोक दिया तो चीनी भड़क उठे। चीन चाहता है कि भारत अपने सैनिक पीछे हटा ले लेकिन साथ ही उसे ये चिंता भी सचा रही है कि उसकी इमेज एक छोटे देश (भूटान) की जमीन पर जबरी कब्जा करने वाले ड्रैगन की बन रही है। इसीलिए चीनी मीडिया और चीन सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जबरदस्ती उस इलाके में घुस गया है और पूरे विवाद के लिए भारत जिम्मेदार है।

चीन ये दिखाना चाहता है कि डोकलाम का मामला उसके और भूटान के बीच का विवाद है। जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच 2012 बनी सहमति के अनुरूप सिक्किम के त्रिमुहाने वाले इलाके में किसी भी विवाद पर भारत और चीन के बीच बातचीत संबंधित देश को शामिल करके ही हो सकती है। सिक्किम के इस इलाके में बारत की सीमाएं तिब्बत और भूटान से लगती हैं। भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये इलाका बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इस इलाके में चीन अगर मजबूत सामरिक स्थिति में आ गया तो वो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने वाले मार्ग पर हावी हो सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस ने मंगलवार (18 जुलाई) को सबसे पहले खबर दी थी कि चीन ने बीजिंग स्थिति विदेशी राजनयिकों को बुलाकर डोकलाम विवाद पर बात की थी। चीन ने विदेशी राजनयिकों से कहा था कि उसकी सेना सीमा पर धैर्य के साथ खड़ी है लेकिन वो हमेशा इंतजार नहीं करती रहेगी। मंगलवार को बाद में चीन ने स्वीकार किया कि उसने विदेशी राजनयिकों से वार्ता की थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों में से तीन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि उनके राजनयिक इस वार्ता में शामिल नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने रूस के राजनयिकों के साथ अलग से बैठक की थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने विदेशी राजनयिकों से वार्ता की बात स्वीकार की। कांग ने कहा, “हमने जोर देकर कहा कि इस मामले में तथ्य पूरी तरह साफ हैं।” कांग ने भारत को तनाव बढ़ने के “दुष्परिणामों” के प्रति आगाह भी किया।

First Published on July 19, 2017 10:26 am