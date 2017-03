उत्तर कोरिया ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं

उत्तर कोरिया ने सोमवार को जापानी सागर में चार बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। दक्षिण कोरिाय के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) ने बयान जारी कर कहा कि उत्तर कोरिया के डोंगचांग री-लोंग मिसाइल स्थल के पास से सुबह 7.36 बजे चार प्रोजेक्टाइल दागे गए। बयान के मुताबिक, “हमारा अनुमान है कि उत्तर कोरिया ने चार बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हम मिसाइलों का विश्लेषण कर रहे हैं कि वे किस प्रकार की थी। इसका अंतिम विश्लेषण करने में खासा समय लग जाएगा।”

समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक, इन मिसाइलों को दागे जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री हवांग क्यो-आहन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठका आयोजन किया। सैन्य अधिकारियों ने संभावना जताई कि दागे गए प्रोजेक्टाइल इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) हो सकती हैं।

जापान मंत्रिमंडल के मुख्य सचिव योशीहिदे सुगा ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई चार में तीन मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में जा गिरी। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उत्तर कोरिया ने पहली बार मिसाइलों का परीक्षण किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर कोरियाई के नेता किम जोंग उन के अपने सैनिकों को शत्रु बलों के खिलाफ एक ‘जबर्दस्त हमला’ करने के लिए तैयार रहने के अदेश के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने बुधवार (1 मार्च) को अपना वार्षिक सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास से हमेशा कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ जाता है और इस साल यह अभ्यास उत्तर कोरिया के हालिया बैलास्टिक मिसाइल परीक्षण और मलेशिया में किम के सौतेले भाई की नर्व एजेंट द्वारा हत्या किए जाने बाद हो रहा है। अमेरिकी बल के कोरियाई प्रवक्ता ने बताया कि ‘की रिजाल्व और फोल ईगल’ के नाम से जाने जाने वाला यह संयुक्त अभ्यास विगत वर्ष की भांति ही है। वर्ष 2016 के अभ्यास में तीन लाख दक्षिण कोरियाई और करीब 17 हजार अमेरिकी सैनिक शामिल हुये थे जिसमें अमेरिकी नौसेना के पोत और वायु सेना के जहाज भी शामिल हुए थे। प्रवक्ता ने बताया कि फोल ईगल अभ्यास में 3,600 अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुल आंकड़ा देने से इंकार कर दिया था।

First Published on March 6, 2017 10:16 am