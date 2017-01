भारतीय मूल की निकी हेली होंगी UN में अमेरिकी राजदूत

अमेरिकी सीनेट ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की अगली राजदूत के रूप में निकी हेली के नाम पर मुहर लगा दी है। इस तरह वह अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के प्रशासन में केबिनेट रैंक का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बन गई हैं। सीनेट की विदेश मामलों की समिति ने कल संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में दक्षिण केरोलीना की गवर्नर के नाम को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 45 वर्षीय हेली ऐसी पहली भारतीय-अमेरिकी बन गई हैं, जो राष्ट्रपति प्रशासन में केबिनेट स्तर के पद पर अपनी सेवाएं देंगी।

सीनेट में हेली के नाम को 96-4 मतों के अंतर से मंजूरी दी गई। वह जल्दी ही शपथ ले सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र में समांथा पावर की जगह लेने जा रही हेली पहले भी इतिहास रच चुकी हैं। वह किसी अमेरिकी राज्य की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला गवर्नर हैं। बॉबी जिंदल के बाद, वह दूसरी ऐसी भारतीय-अमेरिकी हैं, जिन्हें किसी राज्य का गवर्नर चुना गया। हेली का स्थान अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हेनरी मैकमास्टर लेंगे। गवर्नर के रूप में मैकमास्टर अब हेली का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे। यह कार्यकाल वर्ष 2018 में पूरा होना है।सीनेटर बॉब कोर्कर ने कहा कि हेली अमेरिकी हितों की पैरोकार हैं।कभी ट्रंप की कड़ी आलोचक रही हेली को नवंबर में ट्रंप प्रशासन में सेवा देने के लिए पहली महिला और पहली अल्पसंख्यक नेता के रूप में चुना गया था।

First Published on January 25, 2017 10:09 am