बोको हराम द्वारा बेघर की गई महिलाओं ने नाइजीरिया में किया विरोध प्रदर्शन

बोको हरम द्वारा अपना घर छोड़ने को मजबूर की गई हजारों महिलाओं ने शिविर के दौरे पर आए संरा सुरक्षा परिषद के दूतों के समक्ष प्रदर्शन कर जीने की बेहतर परिस्थितियों की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकार संकटों को और अधिक खराब करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों और सहायता एजेंसियों को दोषी ठहराया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस संकट ने उत्तरपूर्वी नाइजीरिया को अकाल की कगार पर ला छोड़ा है।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि माइदुगुरि के निकट स्थित टीचर्स विलेज शिविर में रह रहे करीब 15,000 विस्थापित लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिये थी, उसे स्थानीय सहायता एजेंसियां कहीं ओर भेज रही हैं। महिलाओं ने कल उस समय विरोध प्रदर्शन किया, जब संयुक्त राष्ट्र की इस निर्णायक संस्था के 15 दूत उत्तरपूर्व नाइजीरिया स्थित उनके शिविरों का निरीक्षण करने आए थे। ये महिलाएं विरोध प्रदर्शन के जरिये नाइजीरिया के लेक चाड क्षेत्र में करीब 2.1 करोड़ विस्थापित लोगों की ओर दुनिया का ध्यान खींचना चाहती थीं।

बता दें कि यहां पर हमेशा ही बोको हराम का आतंक बना रहता है। बीते साल दिसंबर माह के दौरान नाइजीरिया में अशांत पूर्वोत्तर के एक बाजार में दो महिला आत्मघाती हमलावरों के हमले में 45 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 33 अन्य लोग घायल हुए थे। इससे पहले बोको हराम के जिहादियों ने उत्तरपूर्वी नाइजीरिया के तीन गावों में हमला करके पांच लोगों की हत्या कर दी थी और कई मकानों एवं खेतों में आग लगा दी थी। स्थानीय निवासियों ने यह जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चरमपंथी बोको हराम के हथियारबंद सदस्य बुधवार (23 नवंबर) को मोटरबाइक पर सवार होकर हुयुम, साबोनगारिन हुयुम और वसाडा गांवों में घुसे और उन्होंने पांच ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। इग घटना के पहले बोको हराम से संबंधों को लेकर नाइजीरिया ने पत्रकार को किया गिरफ्तार

First Published on March 6, 2017 10:41 am