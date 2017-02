चीन के लग्जरी होटल में लगी आग, 3 लोगों की मौत, जान बचाने के लिए खिड़की का शीशा तोड़कर कूदे लोग

चीन के एक लग्जरी होटल में जबर्दस्त आग लगी है। इस हादसे में कम से कम 3 लोगों के मरने की ख़बर है और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गये हैं। HNA Platinum Mix Hotel नाम का ये लग्जरी होटल चीन के जियांगजी प्रांत की राजधानी नॉनचांग में स्थित है। चीनी मीडिया की ख़बरों के मुताबिक होटल में अभी कई लोग फंसे हुए है। और फायर फाइटर्स उन्हें बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। आग से जान बचा कर बाहर निकलने वाली एक महिला ने बताया कि होटल के सेकेंड फ्लोर पर 10 से ज्यादा वर्कर एक डेकोरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसी समय होटल में आग लगी। इस वक़्त होटल के कई कमरों से धुआं निकल रहा है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी परेशानी हो रही है।

आग के बाद होटल की खिड़कियों के शीशे तोड़कर लोगों को बाहर छलांग लगाते हुए देखा गया। घटना में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 फ्लोर के इस होटल से 24 स्टोरी की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग सटी हुई है। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इस अपार्टमेंट में कई लोगों के फंसे होने की ख़बर है। इस वक़्त दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं।

First Published on February 25, 2017 10:32 am