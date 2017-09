राखिन में 28 हिन्दुओं के सामूहिक कब्र मिले, रोहिंग्या आतंकवादियों ने की हत्या- म्यांमार आर्मी

म्यांमार की आर्मी ने रविवार (24 सितंबर) को कहा है कि हिंसा प्रभावित राखिन प्रांत में उन्हें 28 हिन्दुओं के कब्र मिले हैं। म्यांमार आर्मी के मुताबिक रोहिंग्या आतंकवादियों ने इन हिन्दुओं की हत्या की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार आर्मी की इस घोषणा की पुष्टि नहीं की जा सकी है। जबर्दस्त हिंसा से प्रभावित राखिन प्रांत में 25 अगस्त से कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। म्यांमार के आर्मी चीफ की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है, ‘सुरक्षा बलों ने 28 हिन्दुओं की डेड बॉडी को पाया है और उन्हें खोदकर निकाला है, इनकी अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के बंगाली आतंकवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी।’ बता दें कि 25 अगस्त को अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) द्वारा म्यांमार के पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद इस इलाके में हिंसा भड़क उठी है। ARSA द्वारा हमले के बाद सेना ने इनके खिलाफ काफी हिंसक अभियान शुरू किया है।

Based on information from Hindu community, Grave Of 28 Hindus Killed By ARSA Found in northern Rakhine. http://t.co/RPZHGz60Sh pic.twitter.com/YJ0f2SB6nS

— Zaw Htay (@ZawHtayMyanmar) September 24, 2017