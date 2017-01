तट पर बहकर आया दुघर्टनाग्रस्त विमान का मलबा

अमेरिका के क्लीवलैंड में एक विमान का मलबा बहकर एक हवाईअड्डे के पास पहुंच गया । यहां ईरी झील के उच्च्पर एक छोटा विमान लापता हो गया था जिसमें छह यात्री सवार थे। अधिकारियों को कल इस बारे में कई खबरें मिलीं कि बर्क लेकफ्रंट हवाईअड्डे के पूर्व में तट के पास मलबा बह रहा है । बीते गुरूवार को एक विमान यहीं से रवाना हुआ था और इसमें चार लोगों का एक परिवार तथा दो पड़ोसी सवार थे।

पुलिस भी क्लीवलैंड में ब्रैटेनॉल स्थित एक निजी बंदरगाह के पास कल बरामद हुए बैग की सामग्री की जांच कर रही है।

बहरहाल, अधिकारियों ने बताया कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह मलबा लापता विमान का ही है या नहीं। पुलिस प्रमुख कैलविन विलियम्स ने कहा, ‘‘हम सभी लोगों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि यह एक सक्रिय जांच है और हमने सभी से अपील की है कि अगर उन्हें विमान के मलबे जैसा कुछ दिखता है तो वे इसे छुएं नहीं और पुलिस को तुरंत फोन करें। कोलंबस स्थित एक पेय पदार्थ वितरण कंपनी के मुख्य कार्यकारी जॉन टी फ्लेमिंग विमान के पायलट थे। उनकी पत्नी सू, दो किशोर बेटे जैक और एंड्रयू तथा दो पड़ोसी विमान में सवार थे।

First Published on January 2, 2017 10:46 am