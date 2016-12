मेक्सिको: पटाखा बाजार में भयानक धमाका, 26 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा जख्मी

मेक्सिको के एक पटाखा बाजार में मंगलवार (20 दिसंबर) को देर रात भयानक धमाका हुआ। उस धमाके में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। जबकि लगभग 70 लोग जख्मी हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक, यह धमाका सेन पाबिलटो फायरवर्क्स मार्केट में हुआ। वह मार्केट टुल्टेपिक में है जो कि मेक्सिको शहर से 32 किलोमीटर दूर है। वहां की कुछ टीवी रिपोर्ट्स में जलते पटाखों को दिखाया भी गया था। पटाखों की वजह से वहां की कई दुकानें और बिल्डिंग भी तबाह हो गईं। इससे पहले 2005 में भी ऐसा धमका हुआ था। वह ब्लास्ट वहां के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हुआ था। उसमें भी काफी लोग जख्मी हुए हो गए थे।

विस्फोट के समय बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहक थे जो वर्षांत का पारंपरिक जश्न मनाने के लिए पटाखे खरीद रहे थे। कई लातिन अमेरिकी देशों में क्रिसमस एवं नववर्ष समारोहों के दौरान अक्सर पटाखों से संबंधित हादसे होते हैं। मेक्सिको स्टेट के गवर्नर एरुवील अलिवा ने कहा, ‘‘हमें घटनास्थल पर 26 शव मिले। तीन लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 29 हो गई।’ संघीय पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि 70 लोग घायल हुए हैं और उन्हें आपात चिकित्सा कक्षों में ले जाया जा रहा है। दमकलकर्मी तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सके। नागरिक सुरक्षा सेवा के प्रमुख लुइस फेलिपे प्युएंते ने कहा कि दमकलकर्मियों को आग बुझाने से पहले सभी पटाखों में विस्फोट रूकने का इंतजार करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि कई घायलों की ‘‘स्थिति नाजुक’’ है । हताहत हुए और लोगों को खोजने के लिए तलाश अभियान जारी है। निकट के स्थानों पर भी मकान एवं वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ इलाकों में अधिकारी खाक हो चुकीं या टूटी छतों के मलबे के ढेर में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। लोग अपने परिजनों एवं मित्रों की तलाश कर रहे हैं और बचाकर्मियों को इशारा करके बता रहे हैं कि लापता हुए उनके प्रियजन के कहां मिलने की उम्मीद है। बचावकर्मियों ने जिन लोगों को बचाया है, उनमें से अधिकतर गंभीर रूप से झुलस गए हैं और कई लोगों का पूरा शरीर ही झुलस गया है। सेना को आपात कर्मियों की मदद से लिए तैनात किया गया है ताकि हताहत लोगों को एंबुलेंस एवं हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल ले जाया जा सके।

घटनास्थल पर एंबुलेंस, दमकल वाहनों, पुलिस वाहनों एवं सेना के ट्रकों का जमावड़ा है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीतो ने मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विस्फोट के कारण की अभी जांच हो रही है। कुछ ने आशंका जताई है कि संभवत: बारूद या पटाखे संबंधी अन्य तत्वों का सही से इस्तेमाल नहीं करने के कारण विस्फोट हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी से पहले लगे एक अन्य पटाखा बाजार में 15 सितंबर 2005 को हुए विस्फोट का यही कारण था। वह बाजार पूरी तरह नष्ट हो गया था।

First Published on December 21, 2016 7:24 am