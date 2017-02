ब्रिटेन: रेज्यूमे पर मुस्लिम नाम होने से नौकरी मिलने की संभावना 76 फीसदी हो जाती है कम- रिपोर्ट

ब्रिटेन में मैनेजमेंट के स्तर के किसी पद के लिए आवेदन करने वाले के रेज्यूमे में अगर मुस्लिम नाम हुआ तो फिर नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के ‘रिसर्च सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एथिनिसिटी एंड सिटिजनशिप’ के अध्ययन के अनुसार श्वेत ईसाई पुरुषों की तुलना में मुस्लिम पुरुषों के नौकरी पाने की संभावना 76 प्रतीशत कम हो जाती है। अध्ययन के अनुसार जिस रेज्यमू पर अंग्रेजी का नाम एडम लिखा था तो उसे 12 सकारात्मक जवाब मिले, लेकिन मोहम्मद नाम वाले रेज्यूमे पर सिर्फ चार सकारात्मक जवाब आए। इस अध्ययन से जुड़े प्रोफेसर तारिक मदूद ने कहा, ‘हमने इस बात की पहचान की है कि मुस्लिम नामों वाले रेज्यूमे देने वाले तीन लोगों में से सिर्फ एक को इंटरव्यू देने का मौका मिलता है।’ बीबीसी अपने कार्यक्रम ‘इनसाइड आउट लंदन’ में रिपोर्ट को प्रसारित करेगा।

First Published on February 7, 2017 6:10 am