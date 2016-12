क्रिसमस पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का तुगलकी फरमान कहा-यीशु मसीह की नहीं, मेरी दादी की करो पूजा

नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने सनकी आदेशों के लिए जाने जाते हैं। कभी वो अपने किसी सीनियर अफसर को एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ाने का आदेश दे देते हैं, कभी अपने सगे रिश्तेदार को ही भूखे कुत्तों के आदेश फेंकने का हुक्म दे डालते हैं। इसी कड़ी में एक नया आदेश उन्होंने क्रिसमस के मौके पर दिया। नॉर्थ कोरिया की जनता से उन्होंने कहा कि वे इस दिन यीशु मसीह की जगह उनकी दादी की पूजा करें। उनकी दादी साल 1919 में क्रिसमस के दिन ही पैदा हुई थीं, इसलिए किम चाहते थे कि उनका जन्‍मदिन पूरा देश मनाएं।

द न्‍यू यॉर्क पोस्‍ट के मुताबिक किम जोंग उन की दादी जोंग सुक उत्‍तर कोरिया के पहले तानाशाह किम- II सुंग की पत्‍नी थीं। वो किम जोंग-इल की मां थी। किम जोंग-इल जापान का विरोधी गुरिल्‍ला और कम्‍युनिस्‍ट था। जोंग सुक की संदिग्‍ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उन्हें मदर अॉफ रेवॉल्युशन के लिए याद किया जाता है।

बता दें कि हाल ही में किम ने शराब पीकर मिलिट्री के टॉप अधिकारियों को पूरी रात अपनी गलतियों के लिए माफीनामा लिखने का फरमान सुना दिया था। लेकिन जब किम अगली सुबह उठे तो अपने इस आदेश को भूल भी गए। घटना सितंबर की थी। उस वक्त कम्युनिस्ट नेता अपने हॉलिडे विला में छुट्टियां मना रहे थे। यहीं टल्ली होकर उन्होंने मिलिट्री अफसरों को रुकने का आदेश दे दिया था। अफसर पूरी रात बैठकर किम के फरमान का पालन करते रहे।

अगली सुबह जब किम ने सभी मिलिट्री अफसरों को वहां जमा देखा तो वह भी हैरान हो गए। जब उन्होंने मिलिट्री अधिकारियों से पूछा कि आप सब लोग यहां क्यों जमा हुए हैं तो अफसर रोने लगे। किम को बिलकुल याद नहीं था कि पिछली रात उन्होंने शराब के नशे में क्या आदेश दिया था। अफसरों को रोता देख किम ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। हालांकि एेसा पहली बार नहीं हुआ है जब किम ने नशे की हालत में एेसा किया हो। नॉर्थ कोरिया में यह भी बात फैली हुई है कि जब किम 3 साल के थे तो वह कार चला लेते थे और सिर्फ एक ओवरकोट और लेदर के जूते पहनकर उन्होंने 900 फुट ऊंची माउंट पाएक्टू को पार कर लिया था। किम ढींगे हांकते हुए यहां तक कहते हैं कि वह बेहद कुशल आर्टिस्ट और एक वर्ल्ड क्लास म्यूजिक कंपोजर हैं।

First Published on December 27, 2016 11:46 am