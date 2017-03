जॉर्डन ने 15 दोषियों को फांसी पर लटकाया, 94 लोगों को मौत की सजा दी जानी बाक़ी

जॉर्डन में शनिवार (4 मार्च) को सुबह 15 कैदियों को फांसी दे दी गयी। यहां 2006 से 2014 के बीच मौत की सजा पर रोक थी। जार्डन के सूचना मंत्री महमूद अल मोमानी ने सरकारी पेट्रा समाचार एजेंसी को बताया कि फांसी पर लटकाये जाने वालों में से दस लोग आतंकवाद के मामलों में दोषी पाये गये थे और पांच कैदी बलात्कार समेत ‘जघन्य’ अपराधों में दोषी पाये गये थे। ये सभी जॉर्डन के निवासी थे और इन्हें राजधानी अम्मान के दक्षिण में स्थित सुआगा जेल में फांसी दी गयी। आतंकवादी अपराधों में अम्मान के रोमन एम्पीथिएटर में 2006 में पर्यटकों पर किया गया हमला शामिल है। इस हमले में ब्रिटेन के एक नागरिक की मौत हो गयी थी। इसके साथ ही जून 2016 में राजधानी के उत्तरी इलाके में खुफिया सेवा के अड्डे पर किया गया हमला भी शामिल हैं जिसमें पांच एजेंटों की मौत हो गयी थी।

इन अपराधों में 2016 में एक ईसाई लेखक नाहेद हत्तार की हत्या भी शामिल है। शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने 2005 में कहा था कि कई यूरोपीय देशों की तर्ज पर जॉर्डन का लक्ष्य फांसी पर रोक लगाने वाला पश्चिम एशिया का पहला देश बनना है। बहरहाल, अदालतें मौत की सजा सुनाती रहीं लेकिन किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गयी। न्यायिक सूत्रों के अनुसार जॉर्डन में 94 लोगों को मौत की सजा दी जानी है जिनमें से ज्यादातर हत्या या बलात्कार के दोषी हैं।

First Published on March 5, 2017 4:18 am