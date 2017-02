जेट विमान मामले में नया खुलासा: सो गया था एक पायलट, दूसरे ने विमान को डाला था गलत फ्रीक्वेंसी पर

जर्मनी के हवाई क्षेत्र में भारतीय जेट एयरवेज के विमान 9W 118 के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क टूटने पर लड़ाकू विमान भेजे जाने के मामले में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। सूत्रों के मुताबिक इस विमान का एक पायलट कंट्रोल रेस्ट ले रहा था, यानी वह सो रहा था। बता दें कि एयरलाइंस के मानकों के तहत एेसा किया जा सकता है। वहीं दूसरे पायलट ने इस विमान को गलत फ्रीक्वेंसी पर डाल दिया था और अपने हेडसेट की आवाज भी धीमी कर दी थी। इस वजह से पायलट का संपर्क जर्मन एटीसी से नहीं हो पाया। साथ ही एटीसी यूनिवर्सल इमरजेंसी फीक्वेंसी 121.5 मेगाहर्ट्ज पर भी विमान के पायलटों से संपर्क करने में नाकामयाब रही। टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में जेट के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले की जांच डीजीसीए द्वारा की जा रही है। फिलहाल हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। यह क्यों हुआ था इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

यह था मामला

गुरुवार को 330 यात्रियों को लेकर जेट एयरवेज का विमान मुंबई से लंदन जा रहा था। इसी बीच उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क टूट गया था। किसी संभावित खतरे को देखते हुए जर्मनी ने अपने लड़ाकू जेट्स को विमान के पीछे भेजा था। यह भी मालूम चला है कि इसी रूट पर आगे जा रहे एक अन्य जेट विमान 9W 122 ने संपर्क टूट चुके विमान की मदद की थी, जिस कारण उसका दोबारा संपर्क स्थापित हो पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब 9W 118 विमान से जर्मन एटीसी का संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने दिल्ली से लंदन जा रहे जेट एयरवेज की एक अन्य फ्लाइट 9W 122 से संपर्क किया।

इस विमान में सवार क्रू मेंबर्स ने भारत से संपर्क किया। यहां के फ्लाइट ऑपरेशंस अधिकारियों ने सैटलाइट फोन (एयरक्राफ्ट कम्यूनिकेशन एंड अड्रेसिंग सिस्टम) का इस्तेमाल करके संपर्क से कटे विमान के पायलटों से संपर्क किया। सैटलाइट फोन से जानकारी मिलने के बाद विमान के पायलटों ने जर्मन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। इसके बाद फाइटर जेट्स लौट गए और विमान ने लंदन तक अपनी फ्लाइट पूरी की।

जेट एयरवेज के प्लेन के पीछे जाते जर्मनी के लड़ाकू विमान:

First Published on February 21, 2017 11:43 am