जापानी टीवी सीरीज ने गणेश को दिखाया ‘बुराई का देवता’, अमेरिकी हिंदुओं ने किया विरोध

जापान के लोकप्रिय एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज ‘ड्रेगन बॉल सुपर’ ने पांचवें सत्र की शुरुआत की। इस सीरीज में भगवान गणेश को ‘विनाश के बुरे देवता’ के रुप में दिखाया गया है। जिसके बाद अमेरिका के एक नेता ने इसकी आलोचना की। हिंदू धर्म के यूनिवर्सल सोसाइटी के अध्यक्ष राजन जेड ने एक इस मुद्दे पर कहा,” श्री गणेश हमारे अत्यधिक श्रद्धेय देवता हैं। उन्हें हिंदू धर्म में लोगों की बाधाओं का निवारण करने वाला देवता माना जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। उनके नाम का इस तरह इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ”

भगवान गणेश के बारे में बोलते हुए हिंदू धर्म के यूनिवर्सल सोसाइटी के अध्यक्ष जेड ने कहा कि हमारे धर्म में भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। भगवान गणेश को पूजा के लिए घरों और मंदिरों में रखा जाता है। हम ये नहीं चाहते कि व्यापारिक लालच के लिए कोई टीवी सीरीज हमारे किसी देवी- देवता को एक बुराई के चरित्र के रूप में घसीटे। जेड ने निराशा जाहिर करते हुए टोक्यो की Toei एनिमेशन कंपनी लिमिटेड और टेक्सास के फनिमेशन इंटरटेनमेंट सीरीज से आग्रह किया कि भगवान गणेश के इस चरित्र को वापस लें।

जेड ने कहा कि अगर भगवान भगवान गणेश के चरित्र को नहीं हटाया जाता तो इससे कई लोगों की भवनाएं आहत होंगी। जेड ने आगे कहा कि हिंदू धर्म दुनिया के सबमे पुराना धर्म और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म से एक अरब से ज्यादा लोगों को लगाव है। जापानी कंपनी को हमारी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। यह हमारी आस्था का प्रतीक है। हिंदू देवी-देवताओं के गलत चरित्र भ्रम की स्थिति पैदा करेगा।

First Published on February 8, 2017 11:14 am