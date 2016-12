जापान के प्रधानमंत्री ने हवाई के स्मारकों पर चढ़ाए पुष्पचक्र

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वर्ष 1941 में हुए द्वितीय विश्वयुद्ध के बम हमले वाले स्थल का दौरा करने से पहले आज विभिन्न स्मारकों पर पुष्पचक्र चढ़ाए। दूसरे विश्वयुद्ध में इस बम हमले के बाद ही अमेरिका लड़ाई में शामिल हुआ था। आबे का विमान पर्ल हार्बर-हिकाम के संयुक्त बेस पर उतरा। इसके बाद वह पैसेफिक के नेशनल मेमोरियल सेमेटरी गए जहां उन्होंने पुष्पचक्र चढ़ाया। होनोलुलु में पंचबाउल के नाम से जाने जाने वाले स्मारक में उन्होंने कुछ क्षणों का मौन भी रखा।

इसके बाद वह करीब स्थित एहिमे मारू मेमोरियल गए जो उन नौ व्यक्तियों की याद में बनाया गया है जिनकी नौका वर्ष 2001 में अमेरिकी नौसेना के पोत से टकरा गई थी। घटना में सभी नौ व्यक्ति मारे गए थे। इस स्मारक पर भी आबे ने पुष्पचक्र चढ़ाए और कुछ पलों का मौन रखा। आबे पर्ल हार्बर में हुए हमले में जान गंवाने वाले नाविकों और नौसैनिकों के सम्मान में बनाये गये स्मारकों का दौरा करने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री होंगे। वह अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ ऐतिहासिक स्थल पर जाएंगे और उस समय स्मारक आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ओबामा इन दिनों परिवार के साथ हवाई में ही छुट्टियां मना रहे हैं।

First Published on December 27, 2016 10:08 am