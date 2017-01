इस्राइली प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पूछताछ

इस्राइल की पुलिस ने कारोबारियों से कथित रूप से कीमती उपहार लेने और देश के एक अखबार के साथ लाभ के आदान प्रदान की कोशिश करने से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में ‘संभावित आपराधिक संदिग्ध’ के तौर पर इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तीसरी बार शुक्रवार (27 जनवरी) पूछताछ की। पुलिस ने 67 साल के नेतन्याहू से यहां उनके घर पर पूछताछ की। कहा जा रहा है कि पूछताछ दो आपराधिक मामलों से जुड़ा हो सकता है जिनमें प्रधानमंत्री और उनके परिवार के हॉलीवुड निर्माता आरनन मिलचैन सहित अरबपति लाभार्थियों से सौदे का मामला और एक शीर्ष इस्राइली प्रकाशक के साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए संदिग्ध सौदे के लिए बातचीत से जुड़ा मामला शामिल है। पहले मामले को केस 1000 और दूसरे को केस 2000 के रूप में जाना जाता है।

इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने ‘अलोकतांत्रिक तरीकों’ से ‘तख्तापलट की कोशिश’ करने के लिए मीडिया एवं विरोधी नेताओं पर निशाना साधा था। इस्राइली पुलिस ने कल हिब्रू भाषा के अखबार ‘येदिओथ अहरोनोथ’ के प्रकाशक आरनन मोजेस से पूछताछ की थी। नेतन्याहू ने मोजेस से कथित रूप से देश के सबसे बड़े अखबार से अपनी पक्ष में बेहतर कवरेज के बदले अपने समर्थन वाले इस्राइली अखबार ‘इस्राइल हायोम’ की प्रसार संख्या कम करने के लिए संसद में विधेयक पेश करने को लेकर बातचीत की थी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 28, 2017 3:30 am