भारत घूमने आए अपने लोगों को इजराइल सरकार ने क्यों दी चेतावनी, जानिए

इजराइल ने भारत में पश्चिमी देशों के पर्यटकों के लिए शुक्रवार (30 दिसंबर) को एक ‘‘तत्काल एवं गंभीर’’ यात्रा चेतावनी जारी की। इजराइल ने यह चेतावनी नववर्ष समारोहों के दौरान विशेष तौर पर देश के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में पर्यटन स्थानों पर हमले के तत्काल खतरे का उल्लेख करते हुए जारी की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में इजराइल के आतंकवाद निरोधक निदेशालय ने कहा, ‘‘हम भारत में इजराइली पर्यटकों को पश्चिमी देशों के पर्यटकों वाले स्थलों और पर्यटकों को तत्काल आतंकवादी हमले की आशंका के प्रति चेतावनी दे रहे है, विशेष तौर पर देश के दक्षिणपश्चिम हिस्से में।’’

चेतावनी में कहा गया, ‘‘एक विशेष जोर आने वाले दिनों में समुद्री तट पर नववर्ष मनाने के लिए आयोजित जश्नों और क्लब पार्टियों पर दिया जाना चाहिए जहां पर्यटकों की संख्या काफी अधिक रहेगी।’’

इसमें कहा गया कि देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से पर विशेष खतरा है जिसमें गोवा, पुणे, मुम्बई और कोच्चि जैसे छुट्टी मनाने वाले लोकप्रिय स्थान आते हैं।

First Published on December 31, 2016 10:31 am