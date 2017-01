ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षणः व्हाइट हाउस

व्हाइट हाउस ने कहा कि वह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से जुड़ी जानकारियों का अध्ययन कर रहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि परीक्षण ‘वास्तव में किस प्रकार’ का था और उन्हें इस पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है। एक रक्षा अधिकारी ने कल कहा था कि मिसाइल परीक्षण पृथ्वी के वायुमंडल में पुन: प्रवेश के दौरान ‘असफल’ हो गया। अधिकारी के पास मिसाइल के प्रकार समेत इससे जुड़ी अन्य कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। अधिकारी का पास इस पर बात करने की अनुमति नहीं थी उन्होंने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर यह जानकारी दी।

परमाणु आयुध ले जा सकने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण प्रतिबंधित करने का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव ईरान पर केंद्रित है। वर्ष 2015 परमाणु समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए प्रतिबंध की अवधि आठ साल है लेकिन ईरान इसे लगातार नजरअंदाज करता रहा है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि अमेरिका यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि परीक्षण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

ईरान के मिसाइल परीक्षण पर तत्काल वार्ता करेगी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद आज ईरान की मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली एक मिसाइल के परीक्षण पर तत्काल वार्ता करेगी।

राजनयिकों ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र में इस्राइल के राजदूत द्वारा परिषद से कार्रवाई की मांग करने के बाद अमेरिका ने इस पर तत्काल विचार-विमर्श करने की अपील की है।

First Published on January 31, 2017 10:02 am