किस्मत बदली, एक झटके में मामूली स्टोरकीपर बना करोड़पति, जानें कैसे

लाटरी के एक टिकट ने दुबई के एक भारतीय की किस्मत कुछ इस तरह से बदली कि मामूली सा स्टोरकीपर करोड़पति बन बैठा जब दुबई ड्यूटी फ्री के लकी ड्रा में उसे दस लाख डालर यानी तकरीबन छह करोड़ 70 लाख रूपए की एक बड़ी रकम मिली। आजेश पद्मनाभन दुबई ड्यूटी फ्री ‘मिलेनियम मिलीनायर’ प्रोमोशन की सूची में शामिल हो गया जब दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रा में सीरीज 235 में उसका टिकट संख्या 1584 इनाम के लिए चुना गया ।

खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दो बच्चों का पिता पद्मनाभन फेडरल इलेक्ट्रीसिटी ऐंड वाटर अथारिटी में काम करता है। वह मिलिनायर प्रोमोशन में नियमित हिस्सा लेता है और उसने यह टिकट आॅनलाइन खरीदा था। उसने अपनी जीत पर कहा, ‘‘मेरी जीत के लिए दुबई ड्यूटी फ्री, तुम्हारा शुक्रिया।’’

First Published on February 3, 2017 5:06 am