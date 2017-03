भारतीय महिला से ट्रंप के अफसर ने कहा- हमारा देश महान है जो आप लोगों को यहां आने देता है

भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला ने व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर पर अमेरिका को तबाह कर देने का आरोप लगाते हुए बार-बार उनसे सवाल किया । इसके साथ ही महिला ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा है। यह घटना एक स्थानीय एप्पल स्टोर की है, जब श्री चौहान नामक एक महिला ने स्पाइसर को देखा और उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। महिला ने इस पूरे प्रकरण की फिल्म भी बनाई। महिला ने यह वीडियो रविवार को ट्विटर पर डाल दिया और वह वायरल हो गया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कल अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में स्पाइसर ने कहा कि अमेरिका एक आजाद देश है और लोग अपनी मर्जी से जो करना चाहें, उन्हें वह करने का अधिकार है।

सोशल मीडिया पर श्री चौहान की विभिन्न पोस्टों के अनुसार वह इस स्टोर में आईफोन ठीक करवाने गई थीं। तभी उन्हें वहां स्पाइसर मिल गए। श्री चौहान ने मीडियम डॉट कॉम पर डाली पोस्ट में लिखा, ‘‘मुझे महसूस हुआ कि आम तौर पर स्पाइसर को दी जाने वाली सुरक्षाओं के बिना आज जवाब पाने का यह कितना बड़ा अवसर है। वास्तव में मैं बहुत घबराई हुई थी और कहीं अधिक ठोस सवाल पूछना चाहती थी लेकिन ऐसा करने का समय ही नहीं था।’

वीडियो के अनुसार, उन्होंने स्पाइसर से पूछा, ‘‘क्या आपने रूस की मदद की है? क्या आपने राष्ट्रपति की तरह, कभी देशद्रोह भी किया है? आप मुझे रूस के बारे में क्या बता सकते हैं? और सीन, आप अपने देश को तबाह करने के बारे में क्या सोचते हैं?’ श्री ने कहा कि वह लगभग एक दशक से वाशिंगटन डीसी में रह रही हैं और इस दौरान वह सार्वजनिक स्थलों पर कई अति विशिष्ट लोगों से मिली हैं लेकिन कभी उनसे बात नहीं की।

First Published on March 14, 2017 9:55 am