अमेरिका में मिला भारतीय अमेरिकी व्यक्ति का शव

अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में 29 वर्षीय एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति का शव मिला है। परिवार ने इस घटना को ‘‘निजी मामला’’ बताया है।

सूत्रों ने यहां बताया कि गत सप्ताह हुई व्यक्ति की मौत के कारण का अभी पता नहीं चला है और चिकित्सीय परीक्षक कार्यालय जर्सी शहर में हुयी इस घटना की जांच कर रहा है। अभी घटना की और जानकारी नहीं मिली है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल ट्वीट कर कहा कि यहां भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ‘‘मैसाचुसेट्स में मृतक के परिवार से बात की। उन्होंने कहा कि यह निजी पारिवारिक हादसा है।’

वाणिज्य दूतावास के अधिकारी मैसाचुसेट्स में मृतक के परिवार के पास पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि परिवार ने निजता बरतने का आग्रह करते हुये कहा कि ‘‘यह निजी पारिवारिक मामला है।’ सूत्रों ने बताया कि जब तक सभी जानकारियां नहीं मिल जाती तब तक इस मामले को संभावित घृणा अपराध के रूप में नहीं देखना चाहिये और परिवार ने भी इसे निजी मामला बताया है।

बता दें कि इससे पहले अमेरिका में 43साल के भारतीय मूल के एक व्यवसायी की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के कुछ दिन पहले ही अमेरिका के कंसास में एक घृणा अपराध में भारतीय मूल के एक इंजीनियर को गोली मार दी गई थी जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 43 वर्षीय हरनिश पटेल, दक्षिण अमेरिका के लैंकेस्टर काउंटी में एक स्टोर का मालिक था। गुरुवार को उसे उसके घर के सामने के यार्ड में मृत पाया गया। उसके शव पर बंदूक की गोली के जख्म के निशान थे। द हेराल्ड की खबर के अनुसार पटेल अपना स्टोर बंद कर अपनी सिल्वर रंग की मिनीवैन मैं बैठकर पास में स्थित अपने घर गया था और अधिकारियों का मानना है कि वहां उसका सामना उसके हत्यारे से हुआ होगा।

First Published on March 6, 2017 11:12 am