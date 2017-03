भारत ने 39 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया

भारत ने बुधवार (1 मार्च) को 21 असैन्य कैदियों और 18 मछुआरों सहित 39 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। यह रिहाई तब हुई जब पाकिस्तान ने उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि कर दी। कैदियों की रिहाई की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्हें अटारी-वाघा चौकी के रास्ते पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मंत्रालय ने कहा, ‘भारत सरकार सभी पात्र पाकिस्तानी असैन्य कैदियों और मछुआरों की जल्द रिहाई और उन्हें वापस भेजे जाने सहित सभी मानवीय मुद्दों के हल को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।’

पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान ने भी पिछले दिसंबर में ‘सद्भावना’ दिखाते हुए 217 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कैदियों को तभी रिहा किया जाता है जब वे तीन शर्तें पूरी करते हैं – सजा पूरी हो गई हो, कोई मामला लंबित नहीं हो और राष्ट्रीयता की पुष्टि हो गई हो।

