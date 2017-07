भारत और जापान की नौसेना के साथ मालाबार अभ्यास चीन को एक रणनीतिक संदेश: अमेरिका

अमेरिका, जापान और भारत की नौसेनाओं के बीच सोमवार को शुरू हुए मालाबार नौसेना अभ्यास-2017 को सोमवार को यहां एक प्रमुख अमेरिकी अधिकारी ने दुनिया के सामने महान उदाहरण बताया। अमेरिकी नौसेना के कमांडर, रियर एडमिरल विलियम डी बायर्ने जूनियर ने यहां मालाबार नौसेना अभ्यास के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘मैं यह कहना चाहूंगा कि यह चीन को एक रणनीतिक संदेश है। यह (संदेश) कनाडा या उत्तर कोरिया या आॅस्ट्रेलिया या किसी भी दूसरी नौसेना के लिए भी वही होगा। अमेरिका, जापान और भारतीय नौसेना ने मालाबार नौसेना अभ्यास-2017 शुरू किया। इसका उद्देश्य तीनों राष्ट्रों के बीच सैन्य संबंधों की गहराई को हासिल करना है। उन्होंने कहा कि साथ संचालन और अभ्यास करना एक अच्छी चीज है। यह इसलिए कि- हम एक साथ बेहतर हैं और हम एक दूसरे से सीखते हैं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हमारी क्षमताएं क्या हैं। यह पूरी दुनिया को एक रणनीतिक संदेश है। मुझे लगता है कि हम मालाबार (अभ्यास) 2017 में एक महान उदाहरण पेश कर रहे हैं।

मालाबार अभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब सिक्किम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनातनी का माहौल है और दक्षिण चीन सागर में बेजिंग ने अपनी उपस्थिति मजबूत की है। इस बारे में एक सवाल पर भारतीय फ्लैग अफसर, कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, एचसीएस बिष्ट ने कहा कि इसका मालाबार अभ्यास से कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि मालाबार अभ्यास की प्रक्रिया एक साल पहले (तय शुरुआत से) हुई थी और शुरुआती योजना छह महीने पहले बनी। जिस गतिरोध की आप बात कर रहे हैं, उसका मालाबार अभ्यास से कुछ लेना-देना नहीं। अभ्यास के जरिए हम एक दूसरे से सीखते हैं। इस नौसैनिक अभ्यास में तीनों देशों के करीब 95 विमान, 16 जहाज और दो पनडुब्बियां हिस्सा ले रही हैं। खास बात यह है कि इस अभ्यास में तीनों देशों की नौसेनाओं ने अपने सबसे बड़े पोतों को भेजा है। अमेरिका का एक लाख टन वजनी अमेरिकी विमानवाहक पोत निमित्ज इसमें हिस्सा ले रहा है तो भारतीय विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य और जापानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत 27 हजार टन वजनी हेलिकॉप्टर वाहक पोत इजुमी शमिल है। आइएनएस विक्रमादित्य पहली बार किसी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है।

इसके अलावा अमेरिकी बेड़े में मिसाइल क्रूजर यूएसएस प्रिंस्टन (सीजी 59), लक्षित मिसाइल विध्वंसक यूएसएस होवार्ड (डीडीजी 83), यूएसएस शूप (डीडीजी 86) और यूएसएस किड (डीडीजी 100), एक पोसीडॉन पी-8 ए विमान के अलावा लॉस एंजिलिस श्रेणी की तेजी से हमला करने वाली एक पनडुब्बी भी शामिल है।एक सरकारी बयान में बताया गया है कि जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के हेलिकॉप्टर वाहक जेएस इजुमा (डीडीएच 183), जेएस सजानामी (डीडी1-13) के अलावा भारतीय नौसेना जहाज जलश्व और विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य भी संयुक्त नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अभ्यास के 21वें सत्र में समुद्र तट पर और समुद्र में अभ्यास किया जाएगा। इसमें समूह अभियान, समुद्री गश्त और टोही कार्रवाई और पनडुब्बी रोधी युद्ध का अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास में चिकित्सा अभियान, खतरा न्यूनीकरण, विस्फोटक आयुध निपटान, हेलिकॉप्टर अभियान और पनडुब्बी रोधी युद्ध का भी अभ्यास किया जाएगा।

First Published on July 11, 2017 1:34 am