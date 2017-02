अस्पताल में गोलीबारी की खबरों से मची अफरा-तफरी, मरीजों को बाहर निकाला गया

यहां टेक्सास मेडिकल सेंटर में गोलीबारी की खबरों के बीच अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई जिसके बाद मरीजों को वहां से बाहर निकाला गया। पुलिस को गोलीबारी के तत्काल कोई सबूत नहीं मिले हैं। ह्यूस्टन पुलिस के प्रमुख आर्ट एसवेडो ने बताया कि कल ‘बेन टौब हॉस्पिटल’ से मरीजों को बाहर निकालकर अस्पताल को बंद कर दिया गया। कई लोगों ने फोन कर वहां गोलीबारी होने की खबर दी थी। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि गोलीबारी के तत्काल कोई सबूत नहीं मिले हैं। प्राधिकारी अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर संदिग्ध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में अस्पताल में मौजूद कई लोगों ने बताया था। एसवेडो ने कहा, ‘‘संदिग्ध की पहचान श्वेत व्यक्ति के तौर पर हुई है जिसके सिर पर बाल नहीं हैं । उसकी उम्र का भी पता नहीं चल पाया है। इस बीच स्थानीय मीडिया में आई खबर के अनुसार एक महिला को गिरफ्तार किया गया है लेकिन उसके संदिग्ध होने या न होने का अभी पता नहीं चल पाया है।

First Published on February 22, 2017 10:18 am