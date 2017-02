जमीन, शिक्षा पर ओबामा के नियमों को पलटना चाहते हैं रिपब्लिकन सांसद

रिपब्लिकन सदस्यों के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा ने पर्यावरण और शिक्षा से जुड़े ओबामा प्रशासन के नियमों को पलटने के लिए मतदान किया है। रिपब्लिकन सांसद दरअसल डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति ओबामा के आठ साल के कार्यकाल में लिए गए इन फैसलों को सरकार का अत्यधिक नियमन मानते हैं और इसे पलट देना चाहते हैं। सदन ने उस नियम को 234-186 के अंतर से निरस्त कर दिया, जो सार्वजनिक जमीनों के प्रस्तावित विकास से होने वाले जलवायु परिवर्तन और अन्य दीर्घकालिक प्रभावों पर संघीय जमीन प्रबंधकों को गौर करने के लिए कहता है। यह नियम भूमि प्रबंधन संघीय ब्यूरो को 24.50 करोड़ एकड़ सार्वजनिक भूमि के बारे में फैसले लेने के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए भी कहता है। इसमें से अधिकतर जमीन पश्चिम में है।

सांसदों ने विफल होते स्कूलों की पहचान में राज्यों की मदद करने और उनके सुधार के लिए योजनाएं लाने से जुड़े एक अलग नियम को भी 234-190 मतों के अंतर से निरस्त कर दिया। यह नियम राज्यों को एक ऐसी रूपरेखा उपलब्ध करवाता है, जिससे वे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 2015 में हस्ताक्षरित द्विदलीय शिक्षा कानून के तहत अपनी जवाबदेही के नियम विकसित कर सकते हैं। अब ये दोनों नियम सीनेट के पास चले गए हैं। रिपब्लिकन सांसदों ने इन दोनों नियमों को सरकार की दखलअंदाजी बताया। सदन में बहुमत के नेता केविन मैक्कार्थी ने कहा, भूमि प्रबंधन का नियम ‘पश्चिम के वृहद क्षेत्र में भू प्रबंधन पर वॉशिंगटन का नजरिया थोपता है।’

First Published on February 8, 2017 11:00 am