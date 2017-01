हिंदू ‘आतंकी’ समूहों के जरिए कश्मीर में मुसलमानों का ‘नस्ली सफाया’ किया जा रहा है: पाक

पाकिस्तान ने गुरुवार (19 जनवरी) को हिंदू ‘आतंकवादी’ समूहों पर जम्मू क्षेत्र में कश्मीरी मुसलमानों का ‘नस्ली सफाया करने’ का आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार ऐसे समूहों को ‘सशक्त बना रही है।’ पाकिस्तानी विदेश विभाग ने एक बयान में आरोप लगाया कि कश्मीरियों को सुरक्षा बलों द्वारा ‘फर्जी मुठभेड़ों’ में ‘मारा जा रहा है।’ विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकरिया ने कहा, ‘कई कश्मीरियों को फर्जी मुठभेड़ों, घरों पर छापेमारी और हिरासत में हत्याओं के जरिए मारा जा रहा है। हम कश्मीरियों की निरंतर की जा रही हत्या की निंदा करते हैं।’ उन्होंने दावा किया, ‘हिंदू आतंकी संगठन और हथियारबंद ग्रामीण रक्षा समितियां जम्मू क्षेत्र में कश्मीरी मुसलमानों का नस्ली सफाया कर रही हैं।’

जकरिया ने आरोप लगाया कि साल 2014 में मोदी सरकार के सत्तासीन होने के बाद से ‘हिंदू आतंकवादियों को सरकारी मशीनरी की पूरी मदद से सशक्त बनाया गया है।’ जकरिया ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के ‘मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन’ को लेकर विश्व समुदाय को लगातार सजग कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक से इतर कई नेताओं से मिले हैं और उस दौरान उन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीरियों के ‘मानवाधिकारों का उल्लंघन किये जाने’ का मुद्दा उठाया।

जल्लीकट्टु बैन: तमिलनाडु के सीएम पन्नीरसेल्वम ने पीएम मोदी से की मुलाकात, अध्यादेश जारी करने का किया आग्रह

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 20, 2017 12:47 am