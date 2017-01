जानिए अपनी आखिरी व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले बराक ओबामा

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुधवार को व्हाइट हाउस में आखिरी न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इसमें उन्होंने एक दिन पहले यानी मंगलवार को चेल्सिया मैनिंग की सजा लगभग तीन दशक घटाने के फैसला का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा कि विकिलीक्स को संवेदशनशील गोपनीय दस्तावेज मुहैया कराने वाली चेल्सिया मैनिंग कड़ी सजा भोग चुकी हैं। बता दें कि ओबामा शुक्रवार को व्हाइट हाउस से विदा होंगे और नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे। मंगलवार को ओबामा ने चेल्सिया की 35 साल की सजा को घटाकर सात साल कर दिया था। मई में सात साल की यह अवधि पूरी हो जाएगी।

कौन हैं चेल्सिया मैनिंग :

अमेरिकी सेना में खुफिया विभाग में विश्लेषक रह चुकीं चेल्सिया को पहले ब्रैडले मैनिंग के नाम से जाना जाता था और उन्हें 35 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मैनिंग को मई 2010 में गिरफ्तार किया गया था, जब वह इराक में सेवारत थीं और उन्हें मुकदमे से पूर्व ही तीन साल तक ऐसी स्थिति में हिरासत में रखा गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र की एक औपचारिक जांच में ‘क्रूर और अमानवीय’ करार दिया गया था। मैनिंग एक ट्रांसजेंडर महिला हैं और अमेरिका के कान्सास में स्थित सैन्य कारागार फोर्ट लीवनवर्थ में कैद के दौरान दो बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी हैं।

सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति हैं ओबामा:

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा शुक्रवार को जब व्हाइट हाउस से विदा होंगे तो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊंचा होगा और बहुसंख्यक अमेरिकी उनकी कमी महसूस करेंगे। एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। सीएनएन….ओआरसी के सर्वेक्षण में पता चला कि ओबामा की लोकप्रियता का आंकड़ा 60 फीसदी है जो उनके पदभार संभालने के पहले साल के जून के बाद से सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व के कुछ राष्ट्रपतियों से तुलना करें जो ओबामा लोकप्रियता की सूची में शीर्ष पायदान पर जगह पाते हैं। जनवरी, 2001 में पद से विदा होने के समय बिल क्लिंटन की लोकप्रियता 66 फीसदी थी और जनवरी, 1989 में रोनाल्ड रीगन की लोकप्रियता का ग्राफ 64 फीसदी पर था।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा फेयरवेल स्पीच के दौरान हुए भावुक

