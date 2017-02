नस्लीय हमले में यूएस में भारतीय इंजीनियर का कत्ल, शव भारत लाने के लिए सोशल मीडिया पर आठ घंटे में मिले 2 लाख डॉलर

अमेरिका के कंसास में नस्लीय हमले का शिकार हुए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचीवोतला के पार्थिव शरीर को यूएस से हिन्दुस्तान भेजना था। जाहिर है इसके लिए एक बड़ी रकम की जरुरत थी । नस्लीय हमले के बाद श्रीनिवास का परिवार सदमे में था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे का जुगाड़ कहां से किया जाए। तभी श्रीनिवास के कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाकर इसके लिए चंदा एकत्रित करने की सोची। तुरंत ही GoFundMe नाम से एक पेज बनाया गया। इसके बाद जो नतीजे आए उसमे अमेरिका का एक अलग ही चेहरा दिखा। अमेरिकियों और हिन्दुस्तानियों ने श्रीनिवास के प्रति संवेदना जताते हुए उसकी बॉडी को हिन्दुस्तान भेजने का बंदोबस्त करने के लिए इस पेज पर डोनेट करना शुरू कर दिया।

गम में डूबा श्रीनिवास का परिवार अभी इस बात की चिंता ही कर रहा था कि कैसे उनकी बॉडी को अपने मुल्क ले जाया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। तभी GoFundMe पेज पर आने वाली रकम ने उनके जख़्म पर मरहम का काम किया। श्रीनिवास के शव को भारत लाने के लिए 1 लाख 50 हज़ार डॉलर की ज़रुरत थी, और आंकड़ा महज आठ घंटे में पूरा हो गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब तक इस पेज पर 2 लाख डॉलर जमा हो चुका है।

अमेरिका में जीपीएस बनाने वाली कंपनी में इंजीनियर श्रीनिवास कुचीवोतला की कंसास प्रांत के एक बार में बुधवार देर रात हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक ये एक नस्लीय हमला है, और श्रीनिवास पर गोली चलाने वाला शख़्स अमेरिकी नेवी से जुड़ा हुआ है। इस हमले में आलोक मदसानी नाम का एक दूसरा भारतीय गंभीर रुप से घायल हो गया है, जबकि इयान ग्रिलोट नाम के एक दूसरे लोगों को भी गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें बताया कि हमलावर ने श्रीनिवास और उसके साथियों को मध्य-पूर्व का नागरिक समझ लिया था। पुलिस ने हमलावर एडम पुरिंटन को मिसौरी राज्य से गिरफ़्तार कर लिया है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट कर इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है। और श्रीनिवास के डेडबॉडी को वापस लाने में विदेश मंत्रालय की ओर से पूरी सहायता देने का वादा किया है।

First Published on February 24, 2017 11:58 am