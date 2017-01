जांबिया: नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के 8 साल बेटे की कुत्तों के काटने से मौत

जांबिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अदामा बैरो के आठ वर्षीय बेटे की कुत्तों के काटने के बाद मौत हो गई। परिवार के एक सूत्र ने बताया कि बैरो फिलहाल सेनेगल में हैं और वह बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। सूत्र ने कल बताया, ‘‘कुत्तों द्वारा काटे जाने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बैरो के बेटे हबीबौ की रविवार की शाम को मौत हो गई।’ हबीबौ 51 वर्षीय बैरो की पांच संतानों में से एक था। बैरो के बेटे का राजधानी बांजुल के उपनगर कनिफिंग में कल दोपहर को अंतिम संस्कार किया गया। इस संबंध में खुद बैरो की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है।

First Published on January 17, 2017 9:59 am