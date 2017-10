फ्रांस के स्टेशन पर चाकूबाजी में 2 लोगों की मौत, मारा गया हमलावर

फ्रांस के मार्सेय स्टेशन पर कुछ अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ चाकूओं से हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि हमलावर को मार गिराया गया है। हालांकि, इस हमले को लेकर पुलिस अभी कुछ कहने से इंकार कर रही है।

#UPDATE Two dead in knife attack at Marseille train station (France), reports AFP quoting local official

