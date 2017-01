फ्लोरिडा में हवाई अड्डे पर गोलीबारी, पांच की मौत, संदिग्ध हिरासत में

फ्लोरिडा में एक बंदूकधारी ने यूएस फोर्ट लाउडेरडाले हालीवुड हवाई अड्डे में गोलीबारी की जिससे पांच लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। ब्रोवार्ड काउंटी के शेरिफ के कार्यालय ने फोर्ट लाउडेरडाले हालीवुड हवाई अड्डे में गोलीबारी की पुष्टि करते हुए कहा कि संदिग्ध को हवाई अ्ड्डे में ही हिरासत में ले लिया गया। शेरिफ के कार्यालय ने बताया कि पांच लोगों की गोलीबारी में मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी बैगेज क्लेम एरिया के टर्मिनल 2 पर हुई जो कि टीएसए जांच चौकी के बाहर है। एअर कनाडा और डेल्टा एअरलाइनों का संचालन टर्मिनल 2 से होता है। हवाई अड्डे ने ट्वीट किया कि वहां पर सभी सेवाएं अस्थायी तौर पर रोक दी गई हैं। पुलिस की दर्जनों गाड़ियां और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को स्थानीय समयानुसार दोपहर एक बजे से कुछ पहले (अंतरराष्ट्रीय समयानुसार 23.30 बजे) टर्मिनल ड्राइव में गोलीबारी के बारे में जानकारी मिली।

वाइट हाउस के प्रवक्ता एरी फ्लीशर ने ट्वीट किया ‘मैं फोर्ड लाउडेरडेल हवाई अड्डे में हूं। गोलियां चलाई गर्इं। हर व्यक्ति भाग रहा है।’ मियामी के एक टीवी स्टेशन ने फुटेज ट्वीट किया और दावा किया कि यह फुटेज बैगेज टर्मिनल के अंदर का है। वीडियो में कई घायल जमीन पर पड़े दिखे और कुछ लोग चिकित्सकीय मदद के लिए चिल्लाते नजर आ रहे हैं। मेयर बारबरा शेरिफ ने कहा कि एक व्यक्ति ने गोलीबारी की जिसे हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने सीएनएन से कहा ‘वह अकेला गोली चला रहा था और हमारे पास अभी यह सबूत नहीं है कि वह किसी और के कहने पर ऐसा कर रहा था। वह हिरासत में है और हम जांच कर रहे हैं।’फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट ने बताया कि वह जल्द ही स्थिति का जायजा लेंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमलावर बहुत ही युवा लगा। पुलिस उसे घसीटते ले गई और उसने विरोध नहीं किया। हवाई अड्डे की वेबसाइट के अनुसार, फोर्ट लाउडेरडाले हालीवुड हवाई अड्डा से एक दिन में 325 से अधिक उड़ानें रवाना होती हैं। और 325 विमान आते हैं। हर दिन यहां 73,000 से ज्यादा यात्री आते हैं।

First Published on January 8, 2017 5:59 am