चीन के Happy New year सेलिब्रेशन में आतिशबाजी से 39 लोगों की मौत

चीनी नववर्ष के मौके पर हफ्ते भर के अवकाश के दौरान आतिशबाजी के कारण आग लगने की 13,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 39 लोग मारे गए और 10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया । नववर्ष समारोह आज समाप्त हुए । जन सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि गुरूवार को समाप्त हुए बसंत उत्सव के दौरान आग लगने से जुड़ी कुल 13,796 दुर्घटनाएं हुईं जिसमें 39 लोग मारे गए और 10,523 अन्य को बचाया गया । मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आग लगने की घटनाओं के कारण 4.46 करोड़ यूआन का आर्थिक नुकसान हुआ । पिछले साल हुए नुकसान के मुकाबले इस बार 54.1 फीसदी कम आर्थिक नुकसान हुआ है ।

