नेपाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर दर्ज की गई 5.0 की तीव्रता

नेपाल में 5.0 की तीव्रता वाला भूकंप आया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह जानकारी सामने आ रही है। वहीं अभी भूकंप के केंद्र की जानकारी सामने आना बाकी है। वहीं अभी तक किसी के घायल होने या मृत्यु की जानकारी नहीं आई है। नेपाल में इससे पहले भी कई बार भूकंप आए हैं। इससे पहले नेपाल के पनौती से 116 किलोमीटर पूर्व की तरफ भी भूकंप आया था। यह भूकंप बीते साल नवंबर महीने में आया था और रियक्टर पैमाने पर इसकी भी तीव्रकता 5.2 के करीब आंकी गई थी।

एएनआई ट्वीट

Earthquake measuring 5.0 on the richter scale strikes Nepal pic.twitter.com/xz62bRQdKs — ANI (@ANI_news) February 27, 2017

देखें वीडियो

First Published on February 27, 2017 10:19 am