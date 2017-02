डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ली यात्रा प्रतिबंध निलंबन की अपील

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध निलंबन की अपील को वापस ले लिया। गुरुवार (16 फरवरी) को ट्रंप के प्रशासन ने कहा कि वह नहीं चाहते कि बड़ा अपीली पैनल मामले की सुनवाई करे। इससे पहले तीन जजों के पैनल ने पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई की थी। उन्होंने निचली अदालत के बैन को सस्पेंड कर देने वाले फैसले का बचाव करते हुए उसे ब्लॉक करने से मना कर दिया था। जजों ने राष्ट्रपति पद के अधिकारों पर सवाल खड़े करते हुए ट्रंप के इरादों पर सवाल उठाया था। लेकिन गुरुवार को प्रशासन ने तीन जजों के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि जज ट्रंप के ऑर्डर को गलत तरीके से देख रहे थे। ट्रंप के प्रशासन अधिकारियों ने कहा कि अब वह ट्रेवल बैन के नियम में बदलाव या संसोधन करके प्रस्तुत करेंगे।

First Published on February 17, 2017 8:48 am