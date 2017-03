इस साल के अंत तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी तनख्वाह कर देंगे दान, जानिए कितनी है US प्रेसीडेंट की सैलरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल के अंत में अपना वार्षिक वेतन 4,00,000 डॉलर परमार्थ कार्यों के लिये दान कर देंगे। प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने कल दैनिक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनके इस परमार्थ कार्य में मीडिया उनकी मदद करे। वैसे तो अक्सर ट्रंप मीडिया की आलोचना करती रही है । स्पाइसर ने कहा, ‘ राष्ट्रपति साल के अंत में अपना वेतन दान करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका के लोगों के लिये यह संकल्प लिया है। ’

उन्होंने कहा, ‘उन्होंने आप से इसके वेतन सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने में मदद करने की अपील की है ।’ व्हाइट हाउस से आया यह बयान बिल्कुल अलग है क्योंकि पिछले कुछ समय से अक्सर उसका मीडिया से टकराव होता रहा है। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अरबपति उद्योगपति ने कई बार वेतन नहीं लेने की बात कही थी। पूर्व में राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर और जॉन एफ कैनेडी ने भी अपना वेतन परमार्थ कार्यों के लिए दान दिया था।

First Published on March 14, 2017 10:26 am