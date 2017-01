डोनाल्ड ट्रंप ने 45वें राष्ट्रपति के तौर पर ली शपथ, बेहतर अमेरिका बनाने का किया वादा

डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उनके शासनकाल में अमेरिकी नीतियों में व्यापक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। ट्रंप (70) ने नेशनल मॉल में सर्द मौसम के बीच करीब आठ लाख लोगों के समक्ष शपथ ली। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को पराजित किया था। उन्होंने अब्राहम लिंकन की बाइबल पर हाथ रखकर पद की शपथ ली और इसके साथ ही वे उस कुर्सी पर आसीन हो गए जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली कही जाती है। माइक पेंस ने उप राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उन्होंने ट्रंप से पहले शपथ ली। शपथ से पहले ट्रंप ने वाइट हाउस में बराक ओबामा से मुलाकात की। उन्होंने ओबामा का स्थान लिया है जो 2009 में राष्ट्रपति बने थे और अपने दो कार्यकाल पूरे किए हैं। अमेरिका में 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद से यह राष्ट्रपति पद का 58वां शपथ ग्रहण समारोह था। ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने वाइट हाउस में ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया का अभिवादन किया।

ट्रंप ने शपथ ग्रहण करने के बाद कहा, ‘हम अधिकारों को वाशिंगटन डीसी से हस्तांतरित कर आप लोगों को वापस दे रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि 20 जनवरी, 2017 को आम लोगों के इस देश का शासक बनने के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल ‘आने वाले कई सालों के लिए’ अमेरिका, दुनिया की दिशा तय करेगा।

चुनावी प्रचार अभियान के समय की कड़वाहट को भुलाते हुए हिलेरी क्लिंटन ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल हुईं और उनके पति व पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी मौजूद थे। हिलेरी ने कहा कि वह अमेरिकी लोकतंत्र और इसके ‘स्थायी मूल्यों’ का ‘सम्मान’ करने के लिए इसमें शामिल हुई हैं।ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि मैं यहां लोकतंत्र और इसके स्थायी मूल्यों का सम्मान करने के लिए आई हूं। मैं अपने देश और इसके भविष्य में विश्वास करना कभी नहीं छोड़ूंगी। हिलेरी के साथ उनके पति बिल क्लिंटन भी थे और ये दोनों पूर्व राष्ट्रपतियों जॉर्ज बुश और जिम्मी कार्टर और उनकी पत्नियों के साथ बैठे थे। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी और रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी, हालांकि चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने हिलेरी की तारीफ की थी। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से जुड़े कार्यक्रमों में उनके सबसे छोटे बेटे बैरन ट्रंप नहीं दिखे जिस पर उनके अता-पता को ले कर कयासों का बाजार गर्म हो गया। एक पूल रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्षीय बैरन नहीं पहुंचा। इससे मीडिया संगठनों में तरह तरह के कयास लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया में भी यही सवाल छाया रहा।

निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटे पहले वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया का स्वागत किया। ट्रंप की कारों का काफिला वाइट हाउस पहुंचा जहां ओबामा दंपति उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रंप की कार ड्राइवे पर रुकी, उन्होंने ओबामा का इशारे से अभिवादन किया। ओबामा दंपति पोर्श की सीढ़ियों के ऊपर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रंप कार से उतरे, ओबामा ने उनसे मुखातिब हो कर कहा, ‘नवनिर्वाचित राष्ट्रपति।’ओबामा दंपति ने ट्रंप दंपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। ओबामा ने उनसे पूछा, ‘कैसे हैं आप? कैसा रहा चर्च? वह चर्च की प्रार्थना का जिक्र कर रहे थे जिसमें सुबह ट्रंप दंपति शामिल हुए।डोनाल्ड ट्रंप के शपथग्रहण की तैयारियों के बीच निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा शुक्रवार को ओवल कार्यालय से विदा हुए। ओबामा एक पत्र लेकर ओवल कार्यालय में दाखिल हुए। इस पत्र को ‘रेसोल्यूट’ डेस्क पर रख दिया गया। 19वीं सदी के इस डेस्क को कई राष्ट्रपतियों ने इस्तेमाल किया है। अमेरिका में यह रस्म है कि निवर्तमान राष्ट्रपति आने वाले राष्ट्रपति के लिए एक निजी नोट छोड़कर जाता है।

First Published on January 21, 2017