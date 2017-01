डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहा सच्चा दोस्त, PM मोदी के साथ मिलकर आंतकवाद से निपटने का लिया संकल्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत में उन्हें बताया कि अमेरिका भारत को एक ‘‘सच्चा दोस्त और सहयोगी’’ मानता है। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में ‘‘कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने’’ और रक्षा एवं सुरक्षा के लिए एकसाथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को अपने-अपने देश आने का न्यौता भी दिया।व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका भारत को एक सच्चा दोस्त और दुनियाभर की चुनौतियों से निपटने में एक सहयोगी मानता है।’’बयान में कहा गया, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप इस साल के अंत में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करने का इंतजार कर रहे हैं।’’ दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था और रक्षा जैसे व्यापक क्षेत्रों में अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की।

बयान में कहा गया कि इसके अलावा दोनों ने दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अमेरिका और भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ट्रंप के साथ बातचीत गर्मजोशी भरी रही , आने वाले दिनों में हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को तैयार : प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल रात हुई बातचीत के दौरान उन्हें भारत आने का न्यौता दिया है।

पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का दिया न्योता; ट्रंप ने भारत को ‘सच्चा दोस्त’ बताया

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 25, 2017 10:30 am