उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक प्रयास असफल हो चुके हैं, अब सिर्फ एक चीज काम करेगी : ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ किए गए कूटनीतिक प्रयास लगातार विफल हुए हैं और अब ”सिर्फ एक चीज काम करेगी।” गौरतलब है कि परमाणु हथियारों से लैस दोनों देशों के प्रमुखों के बीच वाकयुद्ध होता रहा है। ट्रंप ने शनिवार को ट्वीट किया था, ”अमेरिका के राष्ट्रपतियों और प्रशासन द्वारा पिछले 25 वर्षों से उत्तर कोरिया से बात की जा रही है। कई समझौते किए गए और इस मामले में काफी धन भी खर्च किया गया।” ट्वीट में कहा गया है, “इस तरह की चीजें काम नहीं कर पाईं, समझौतों का उल्लंघन उनके बनने के बाद तत्काल किया गया और अमेरिकी वार्ताकारों को बेवकूफ बनाया गया। माफ कीजिए, लेकिन सिर्फ एक चीज काम करेगी।”

…hasn’t worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017