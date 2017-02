ट्रंप ने आॅस्कर में हुई गड़बड़ी पर साधा निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आॅस्कर समारोह के आखिर में हुई गड़बड़ी एक सुचारू कार्यक्रम के आयोजन पर ध्यान लगाने के बजाय उन्हें लेकर हॉलीवुड के मनोग्रस्त होने के कारण हुई। ओवल आॅफिस में कंजर्वेटिव वेबसाइट ब्रेटबर्ट न्यूज को दिये साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि आॅस्कर के आयोजकों ने समारोह से अपना ध्यान हटा लिया था क्योंकि वे ‘‘इतनी मेहनत से राजनीति पर ध्यान लगाये हुये थे।’’

उन्होंने वेबसाइट से कहा, ‘‘यह थोड़ा दुखद था। इससे आॅस्कर का आकर्षण दूर हो गया।’’ इस वेबसाइट का संचालन पहले स्टीव बेनन करते थे जो अब व्हाइट हाउस में ट्रंप के प्रमुख रणनीतिकार हैं।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘मुझे यह बहुत आकर्षक शाम नहीं लगी। मैं आॅस्कर समारोह में जाता रहा हूं। कुछ बहुत खास चीज की कमी थी और फिर अंत में जो हुआ वो दुखद था।’ ट्रंप की यह टिप्पणी तब आयी है जब फे डनअवे और वॉरेन बीटी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गलती से ‘ला ला लैंड’ के नाम की घोषणा कर दी जबकि असल में ‘मूनलाइट’ इसकी विजेता थी।

इस गड़बड़ी को एबीसी के प्रसारण में दिखाया गया और इसे आॅस्कर के इतिहास का सबसे शर्मनाक क्षण बताया जा रहा है। गौरतलब है कि आॅस्कर विजेताओं ने ट्रंप की आव्रजन नीतियों के खिलाफ आवाज उठायी और रात भर हल्के फुल्के मजाक और गंभीर उपहास उड़ाकर ट्रंप पर निशाना साधते रहे।

First Published on February 28, 2017 9:58 am