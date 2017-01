डोनाल्‍ड ट्रंप शुक्रवार (20 जनवरी) को अमेरिकी इतिहास के सबसे बुजुर्ग राष्‍ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। 70 साल के ट्रंप के बीमा से जुड़े डाटा को देखें तो वह अभी 15 साल और जिएंगे। हालांकि बराक ओबामा की जगह लेने वाले ट्रंप ने जिंदगी में तंबाकू को हाथ तक नहीं लगाया है। वह शराब नहीं पीते और रईस अमेरिकी की तरह उन्‍होंने अपनी सेहत पर अच्‍छी-खासी रकम खर्च की है। वाशिंगटन पोस्‍ट की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने 16-महीनों के चुनाव प्रचार के जरिए अपनी सेहत को साबित किया है। बढ़ती उम्र पर रिसर्च करने वाले गेरोसाइंस के प्रोफेसर गॉर्डन लिथगो कहते हैं, ”बड़ी बात ये है कि कोई व्‍यक्ति तनाव के साथ कैसे रहता है। कुछ लोग तनाव की सीमा तक पहुंच जाते हैं।” ऐसे में ट्रंप की कड़ी परीक्षा होगी। 1992 में लिखी किताब The Mortal Presidency: Illness and Anguish in the White House में रॉबर्ट गिल्‍बर्ट ने 32 आधुनिक नेताओं पर शोध किया था। उन्‍होंने पाया कि 20वीं सदी में जहां अमेरिकंस की जीवन प्रत्याशा बढ़ी, वहीं 31 में से 21 राष्‍ट्रपति समय से पहले ही काल के गाल में समा गए। गिल्‍बर्ट के शोध में उन चार राष्‍ट्रपतियों को शामिल नहीं किया गया था, जिनकी राजनैतिक हत्‍या हुई थी।

अमेरिकी मीडिया में इस पर बहस चल रही है कि ट्रंप 70 साल की उम्र में इतना तनाव झेल पाएंगे। ट्रंप ने अपनी सेहत के बारे में बेहद कम जानकारी सामने रखी है। मंगलवार को अपने ईमेल में, उनकी प्रवक्‍ता होप हिक्‍स ने कहा कि इस संबंध में और जानकारी देने की योजना नहीं है। हिक्‍स ने कहा, ”निर्वाचित राष्‍ट्रपति बेहद स्‍वस्‍थ हैं, उनके भीतर कमाल की शक्ति और स्‍टैमिना है।” लेकिन रिसर्च दिखाती है कि 70 से 80 की उम्र के बीच बीमारियां होने का खतरा दस गुना तक बढ़ जाता है।

ट्रंप की मां, मेरी एन मैक्‍लॉयड ट्रंप का निधन 88 वर्ष की आयु में हुआ था, जबकि उनके पिता फ्रेड पांच साल तक अल्‍जाइमर से जूझने के बाद 93 वर्ष की अवस्था में चल बसे थे। 60 साल की उम्र के बाद अल्‍जाइमर होने का खतरा हर पांच साल में दोगुना हो जाता है। ट्रंप के परिवार का स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड उन्‍हें खतरे में डालता है।

ट्रंप फास्‍ट फूड के शौकीन रहे हैं, हालांकि वह मानते हैं कि उन्‍हें वज‍न घटाने की जरूरत है। ट्रंप को मैक्‍डोनाल्‍ड्स के हैमबर्गर बेहद पसंद हैं। ट्रंप थोड़ी मात्रा में एस्पिरिन लेते हैं। हाल में हुए उनके स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षणों में उन्‍हें सामान्‍य बताया गया है।

First Published on January 19, 2017 4:02 pm