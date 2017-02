अमेरिकी आतंकवाद निरोधक कार्यक्रम अब ‘हिंसक विचारधाराओं’ पर नहीं बस ‘इस्लामी चरमपंथ’ पर नियंत्रण के लिए करेगा काम, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तैयारी

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार “सभी हिंसक विचारधाराओं पर रोकथाम” के लिए बनाए गए अमेरिकी विभाग को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन “केवल इस्लामी चरमपंथ पर रोकथाम” विभाग में बदलने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सरकार की इस तैयारी से जुड़े पांच लोगों ने रॉयटर्स को इसके बारे में बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान बराक ओबामा प्रशासन पर इस्लामिक चरमपंथ के साथ नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था। ओबामा द्वारा “रेडिकल इस्लाम” (चरमपंथी इस्लाम) शब्द का प्रयोग न किए जाने की भी ट्रंप ने आलोचना की थी।

सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि अमेरिकी सरकार “काउंटरिंग वायलेंट एक्स्ट्रीमइज्म” (सीवीई) का नाम बदलकर “काउंटरिंग इस्लामिक एक्सट्रीमइज्म” या “काउंटरिंग रेडिकल इस्लामिक एक्स्ट्रीमइज्म” कर सकती है। इस बदलाव के बाद ये विभाग श्वेत श्रेष्ठतावादी संगठनों द्वारा अमेरिका में किए जाने वाले बमधमाकों और गोलीबारियों की जांच नहीं करेगा। सीवीई विभाग और अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस खबर की पुष्टि के लिए पूछे गए रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया।

अमेरिकी सीवीई कार्यक्रम के तहत आतंकी हमला करने की आशंका वाले समूहों और व्यक्तियों को सामुदायिक सहयोग और शैक्षणिक कार्यक्रमों के जरिए मुख्य धारा में वापस लाया जाता है। ये विभाग गूगल और फेसबुक के साथ मिलकर इंटरनेट पर चरमपंथी इस्लाम से प्रभावित लोगों पर नजर रखता है। सीवीई कार्यक्रम का मुख्य ध्यान अमेरिकी नागरिकों पर ही रहता है। हालांकि कई लोग सीवीई पर बेअसर होे का आरोप लगाते हैं।

सीवीई कार्यक्रम से जुड़े कई लोगों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन अगर ऐसा करता है तो इस्लामिक चरमपंथ पर काबू करना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुस्लिम पहले से ही नए प्रशासन को लेकर आशंकित हैं। इन आशंकाओं को तब और भी बल मिला जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी करके सात मुस्लिम देशों (ईरान, इराक, यमन, सीरिया, सूडान, लीबिया और सोमालिया) के नागरिकों पर 90 दिनों तक अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी।

First Published on February 2, 2017 10:12 am