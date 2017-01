राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाई भर्तियों पर रोक, पहले ही दिन तोड़ डाले 34 वादे

अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने किए गए कई वादों में से 34 वादे तोड़ दिए हैं। कई खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले लगभग 600 वादे किए थे। ट्रंप ने व्हाइट हाऊस में अपने पहले दिन ही 34 वादे तोड़ दिए। दरअसल ट्रंप ने कई ऐसे वादे भी किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वह पहले दिन ही राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के पहले मिनट ही उन्हें पूरा करेंगे। ट्रंप ने कहा था कि वह कार्यभाग संभालने के पहले मिनट में ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा तैयार की गई अप्रवासी नीतियों को बदल देंगे।

इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा था कि दफ्तर में अपने काम के पहले 1 घंटे के भीतर लगभग 20 लाख अपराधियों को देश से बाहर कर देंगे। साथ ही ट्रंप ने यह वादा भी किया था कि वह अपने राजकोषीय सचिव द्वारा चीन को करेंसी मैन्यूपुलेटर घोषित करवाएंगे। वहीं अपने सिग्नेचर डे या काम के पहले दिन के मौके पर ट्रंप ने सबसे पहले अपने कैबिनेट मेंबर्स को नॉमिनेट किया।

ऐेसे ही और कई वादे हैं जिनको ट्रंप ने कार्यभार संभालने के तुंरत ऐक्शन लेने की बात कही थी। इनमें अप्रवासी नीति, क्लाइमेट चेंज, टीन प्रेगनेंसी, शिक्षा, कारोबार जैसे कई अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा था कि अपने ऑफिस के पहले दिन वह सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया से अमेरिका को निजात दिलाएंगे।

देखें वीडियो

First Published on January 24, 2017 9:52 am