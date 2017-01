डोनाल्ड ट्रंप अपने दामाद-प्रॉपर्टी डेवलपर को बनाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानून और नैतिकता से संबंधित चिंताओं को दरकिनार करते हुए अपने दामाद, प्रॉपर्टी डेवलपर और प्रकाशक जैरेड कुशनर को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बनाने की घोषणा की है। नवनिर्वाचित रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने कहा कि कुशनर ‘राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार’ के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। कुशनर, ट्रंप के अभियान कार्यक्रम का हिस्सा थे। इसके अलावा उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बदलाव दल के बयान के मुताबिक, फोर्ब्स का अनुमान है कि कुशनर अपने अभिभावकों और भाई के साथ संयुक्त रूप से करीब 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। वह प्रशासन में अपनी सेवाएं देने के एवज में वेतन नहीं लेंगे।

बयान में कहा गया है कि 35 वर्षीय जैरेड व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ राइनस प्रीबस और मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन के साथ मिलकर ट्रंप के एजेंडे को कार्यान्वित करेंगे। ट्रंप ने सोमवार (9 जनवरी) को घोषणा की थी, ‘अभियान और बदलाव के दौरान जैरेड एक विश्वसनीय सलाहकार रहे और अपने प्रशासन में एक प्रमुख भूमिका में उन्हें लेने पर मुझे गर्व है।’ उन्होंने कहा, ‘वह उद्योग और राजनीति दोनों क्षेत्रों में काफी सफल रहे हैं। वह मेरे दल के एक अहम सदस्य होंगे, जैसा कि मैंने अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देने का महत्वकांक्षी एजेंडा बनाया और उस पर अमल करता हूं।’ कुशनर ने इस जिम्मेदारी का ‘सम्मान’ के तौर पर स्वागत करते हुए कहा कि वह सेवा का यह अवसर पाकर ‘अभिभूत’ हैं।

