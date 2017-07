1962 का आर्टिकल शेयर कर चीन ने भारत को धमकाया, लिखा- भारतीय सेना के उकसावे को बरदाश्त नहीं करेंगे चीनी लोग

भारत के साथ सिक्किम सीमा विवाद को लेकर चीनी मीडिया ने एक बार फिर से एक भड़काऊ हरकत की है। एक बार फिर से डोकलाम सीमा को लेकर चीनी सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले पीपुल्स डेली ने एक पुराना संपादकीय दोबारा प्रकाशित किया है। 22 सितंबर 1962 के इस संपादकीय को दोबारा प्रकाशित कर, भारत पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने चीन को पहले भी भड़काने का काम किया था जिसे वह अब दोहरा रहा है। वहीं संपादकीय को प्रकाशित करने के साथ यह भी लिखा गया है कि भारतीय सेना के उकसावे को चीनी लोग बरदाश्त नहीं करेंगे। लेख में उसने ‘क्षेत्रीय उकसावे’ को लेकर भारत को चेतावनी दी है। बीते सोमवार (10 जुलाई) को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गेंग शुआंग ने कहा, “अगर भारतीय जवान लंबे समय तक क्षेत्र में टिकने के इरादे से आ रहे हैं, तो ऐसे में कूटनीतिक समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है? भारत को बिना किसी शर्त के अपने जवान वहां से हटाने चाहिए।”

बता दें यह पहला मामला नहीं है जब चीनी मीडिया ने भारत पर निशाना साधा हो। डोकलाम सीमा को लेकर एक और चीनी मीडिया संस्थान ने बीते सोमवार को भारत को धमकाने की कोशिश की। चीन के सरकारी टैबलॉयड ग्लोबल टाइम्स ने 10 जुलाई को अपने संपादकीय में तिब्बती झंडा फहराए जाने का उल्लेख करते हुए लिखा है था कि अगर भारत ने डोकलाम विवाद पर तिब्बत कार्ड खेला तो हिन्दुस्तान खुद जल जाएगा।

गौरतलब है 9 जुलाई को भारतीय सेना के डोकलाम इलाके में लंबे समय तक रहने के लिए तैयारी करने की खबर सामने आई थी। इसी को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी किया था। भारत ने चीन के आक्रामक रुख से बेपरवाह होकर, चीन और भूटान के सीमा मिलन बिंदु के पास डोकलाम इलाके में अपने मौजूदगी स्थल पर लंबे समय तक बने रहने की तैयारी कर चुकी है। सिक्किम सेक्टर में करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच तनातनी जारी है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 12, 2017 11:07 am