ISRO के 104 सैटेलाइट लॉन्च पर चीनी मीडिया बोला: हमसे अच्छा काम कर रहा है भारत, उनसे कुछ सीखे चीन

भारत की अतंरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) द्वारा एकसाथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने पर चीन की तारीफ की है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के मामले में भारत ने चीन से अच्छा काम किया है। इसके कारण बीजिंग दुनिया के स्मॉल सैटेलाइट मार्केट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने रॉकेट प्रक्षेपणों का व्यवसायीकरण तेज करने के लिए प्रेरित हो सकता है।

शंघाई इंजीनियरिंग सेंटर फॉर माइक्रोसेटेलाइट्स के न्यू टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने कहा, ‘‘व्यवसायिक अंतरिक्ष के बढ़ते बाजार के लिए चल रही वैश्विक दौड़ में देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के बीच, इस प्रक्षेपण ने दिखा दिया है कि भारत अंतरिक्ष में कम खर्च में व्यवसायिक उपग्रह भेज सकता है।’’ चीन के सरकारी मीडिया ने ‘भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण ने तेज की अंतरिक्षीय दौड़’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में चीनी अधिकारियों के हवाले से कहा कि भारत की सफलता के बाद चीन अपने रॉकेट प्रक्षेपणों के व्यवसायीकरण को तेज कर सकता है। झांग का मानना है कि भारत ने अपनी लॉन्चिंग सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय तौर पर बढ़ावा देने में चीन से अच्छा काम किया है। चीन से पहले भारत के मंगल पर पहुंच जाने की बात को रेखांकित करने के साथ-साथ झांग ने पिछले सप्ताह भारत द्वारा एक ही रॉकेट के जरिए 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर देने की सराहना की।

भारत ने रचा इतिहास

इसरो ने भारत के तीन सैटेलाइट्स समेत 104 सैटेलाइट लांच कर देश को गर्व का एक और मौका दिया। इस उपलब्धि के बाद दुनिया के कई छोटे-बड़े देश अपनी सैटेलाइट लांच कराने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में इसरो की इस कामयाबी ने भारत को अमेरिका और रूस से भी आगे खड़ा कर दिया है। आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 1378 किलो वजन के 104 सैटलाइट्स को लेकर पीएसएलवी सी-37 रॉकेट ने बुधवार सुबह 9:28 बजे उड़ान भरी थी। इन सैटलाइट्स में भारत का कार्टोसैट-2 सैटलाइट और दो छोटे उपग्रह थे। इससे पहले जून 2016 में इसरो ने 20 सैटलाइट्स लॉन्च किए थे। इस लॉन्च के साथ ही भारत ने रूस के 37 सैटेलाइट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

First Published on February 21, 2017 10:04 am